Пентагон сообщает о гибели военного США у иракского Мосула

Министерство обороны США 29 апреля сообщило, что американский военнослужащий погиб в результате подрыва придорожной бомбы неподалеку иракского города Мосул. Это уже вторая смерть военнослужащего США в ходе операции по освобождению города от боевиков группировки «Исламское государство».

Никаких дополнительных деталей о гибели военного Пентагон не сообщил.

Около 800 иракских военнослужащих погибли в боях за Мосул, начавшихся более полугода назад.

Около сотни военнослужащих специальных операций США ведут боевые действия вместе с иракскими и курдскими силами, еще сотни военных сил США поддерживают эту кампанию в других местах.

Всего пятеро американцев погибли с августа 2014 года, когда боевые силы США начали возвращаться в Ирак для борьбы с исламскими экстремистами.

В Ираке сейчас находится больше американских войск, чем когда-либо, от времени вывода сил в 2011 году.