На проспекте Кирова в центре Симферополя из-за ремонта дороги в течение дня 30 апреля будет перекрыто движение транспорта. Об этом «РИА Крым» сообщил подконтрольный Кремлю глава администрации города Геннадий Бахарев.

Движение перекроют на участке дороги от площади Советской до перекрестка улицы Гоголя. По словам Бахарева, это связано с подготовкой дороги к параду 9 мая, который впервые пройдет с участием военной техники.

«Для проведения парада победы мы должны сделать сплошное полотно, потому что нагрузка идет большая – 60 тонн весит С-300. Надо было усилить колодцы. Нам погода раньше мешала это сделать, вынуждены в «окно», в выходные дни, это делать», – отметил Бахарев.

В аннексированном Россией Крыму на майские праздники выходными будут семь дней – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая. Всего в мае текущего года количество праздничных и выходных дней составит 12 дней.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».