Поддерживаемые Россией боевики накануне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Авдеевки со 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщает штаб украинской военной операции в Фейсбуке.

По данным штаба, обстрел состоялся 29 апреля около 20:00 часов, разрушениям подверглись 3 частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, посечены осколками стены и ворота.

«К счастью, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают представители ОЦКК и местного отдела полиции», – добавили в пресс-центре.

В Государственной пограничной службе сообщают, что вчера около 8 часов вечера боевики обстреляли контрольный пост «Марьинка» по направлению КПВВ «Марьинка».

По данным пограничников, огонь боевики вели из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

Пострадавших среди граждан и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали, отмечает Госпогранслужба.

Всего в течение прошлых суток, как сообщает штаб украинской военной операции, боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Двое украинских бойцов погибли, еще четверо получили ранения.

В группировке «ДНР» сообщают о 43 случаях нарушения «режима тишины» со стороны украинских силовиков.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, оно должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.