В аннексированном Крыму в субботу, 29 апреля, прошла встреча общественного фонда «Бизим балалар» («Наши дети») с родственниками крымских политзаключенных и пропавших – членами организации «Крымская солидарность». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам инициатора создания «Бизим балалар» Лили Буджуровой, фонд начал проводить работу по обеспечению праздничных мероприятий для семей объединения «Крымская солидарность».

«В этом месяце мы провели праздник в курортном отеле «Респект Холл». Надеюсь всем очень понравилось. Это не последний наш праздник, будем и дальше собирать наших женщин и детей, чтобы вы отвлекались от домашних проблем», – рассказала она.

По словам Буджуровой, на каждого ребенка из семей объединения в апреле было выделено по пять тысяч рублей.

«Также проводится работа по обеспечению самозанятости женщин из объединения «Крымская солидарность». Во всем мире приветствуется, когда люди, нуждающиеся в помощи, в том числе и сами себе помогают. Думаю, мы сможем обеспечить желающих такой возможностью – работать на дому», – отметила она.

Проект «Наши дети» был запущен в прошлом году в священный для мусульман месяц Рамадан. Инициатором проекта выступила журналистка Лиля Буджурова. Его миссия – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымчан.

Создан Совет объединения «Наши дети», в который вошли авторитетные и неравнодушные люди, определены конкретные исполнители, которые собирают и систематизируют информацию, занимаются сбором средств и передачей их адресатам. Проект принимает и распределяет не только финансовую помощь. Форма помощи принимается разная: деньги, вещи и игрушки, организация отдыха и лечения детей, психологическая реабилитация, помощь по хозяйству семьям заключенных.