В Киргизии объявлен траур по погибшим в результате оползня

В Киргизии 30 апреля день траура в связи с гибелью в Ошской области под оползнем 24 человек. Указ об этом в субботу подписал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

На всей территории страны в воскресенье приспущены государственные флаги.

Оползень, объемом около 1 миллиона кубометров, обрушился на село Аюу Узгенского района Ошской области Киргизии утром 29 апреля. Под земляной массой оказались 6 одноэтажных жилых домов, в которых, по предварительным данным спасателей, на тот момент находились 24 человека. В том числе девять детей в возрасте до 14 лет.

Поисково-спасательную операцию с участием более 400 человек восстановили утром 30 апреля, но вынуждены были прекратить из-за снегопадов и дождей в этом районе, сообщают местные СМИ.

Президент Алмазбек Атамбаев в видеообращении, размещенном на президентском канале YouTube, заявил, что на прошлой неделе жителей предупреждали о возможных оползнях. Он призвал людей прислушаться к предупреждениям экспертов.

Центральноазиатская страна, 95 процентов территории которой приходится на горную местность, этой зимой страдала от ливней и обильных снегопадов. По данным МЧС страны, более 5000 мест по всей стране сейчас оказались перед реальной угрозой оползней и наводнений.

Оползень в Аюу является крупнейшим в Киргизии с 2004 года, когда из-за похожего случая погибло 33 человека.