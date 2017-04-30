В Крыму планируют открыть «горячую линию» по вопросам профилактики «клещевых» инфекций

В аннексированном Крыму с 1 мая будет работать телефон «горячей линии» по вопросам иммунизации и профилактики «клещевых» инфекций. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства образования, науки и молодежи Крыма.

«Телефон «горячей линии» +7 978 91-91-123 будет работать на базе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и города Севастополя по вопросам иммунизации до 30 апреля, по вопросам профилактики «клещевых» инфекций с 1 по 15 мая текущего года», – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду на майские праздники в Крыму. Температура воздуха днем +22 +27, на побережье прохладнее – 18-23 градуса выше нуля, ночные температуры воздуха +2 +7, на побережье – до +10. Это на 4-5 градусов выше средней многолетней нормы.