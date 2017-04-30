Американский беспилотник уничтожил пятерых боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

Пятеро подозреваемых боевиков «Аль-Каиды» были убиты американским беспилотником на востоке Йемена, сообщают местные власти.

Атака рано утром 30 апреля была нацелена на автомобиль, перевозивший оружие в центральной провинции Мариб, сообщили сотрудники службы безопасности и военных.

Военный чиновник сообщил агентству AFP на условиях анонимности, что автомобиль принадлежал известному лидеру йеменского крыла «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове (АКАП), которое Вашингтон рассматривает как наиболее опасную ветвь радикальной группировки.

Нападение произошло всего через 24 часа после того, как в результате подобного удара погибли трое подозреваемых боевиков АКАП в южном Йемене.

Боевики этой группировки воспользовались гражданской войной, которая продолжается в Йемене, чтобы расширить свое присутствие в этой стране.

Соединенные Штаты активизировали авиаудары против подозреваемых представителей «Аль-Каиды» в Йемене после вступления на президентский пост Дональда Трампа в январе этого года.