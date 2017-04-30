В Алуште провели внеплановые проверки незаконных строений

Подконтрольный Кремлю комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма провел земельные проверки в отношении 23 объектов недвижимости в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Материалы проверок послужат основанием для подачи исков о сносе незаконных строений. Общая сумма наложенных штрафов по всем 23 объектам превышает на данный момент 650 тысяч рублей. Один из наиболее ярких и типичных примеров – это возведенная на набережной Алушты 6-этажная гостиница, хотя участок изначально выделялся под размещение ресторана», – рассказал главный инспектор Крыма по охране и использованию земель Александр Спиридонов.

Как сообщается, земельными инспекторами зафиксированы факты превышения этажности, площади застройки и другие нарушения.

Российские власти аннексированного Крыма запретили возведение любой новой недвижимости, а также реконструкцию существующих зданий (кроме тех, которые строятся за бюджетные средства) до января 2018 года. Мораторий будет действовать в восьми городских округах – Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, Саках, Феодосии, Ялте, Симферополе, и шести районах – Бахчисарайском, Ленинском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Черноморском. Эти меры предусмотрены распоряжением «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности», которое подписал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».