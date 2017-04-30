В Крыму хотят изменить тариф на электроэнергию

Подконтрольное Кремлю Минэнерго Крыма предлагает скорректировать порядок расчета ставки тарифа на передачу электроэнергии по сетям «ФСК ЕЭС» после завершения строительства энергомоста из соседней России в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После завершения строительства и регистрации права собственности РФ на объекты энергомоста планируется их передача ПАО «ФСК ЕЭС». В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа. В частности, Минэнерго России выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203», – говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас единая ставка составляет 319 рублей за МВт в час.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».