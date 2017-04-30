Гражданин Таджикистана пытался пронести в московский аэропорт банку с порохом

Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта «Внуково» банку с порохом и патроны. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Собеседник агентства проинформировал, что молодой мужчина на входе в пассажирский терминал пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб безопасности.

«Его досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью», – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что обнаружить нарушителя помогли кинолог с собакой.

3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга произошло нападение, погибли 14 человек и около 50 были ранены. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.