СМИ сообщают о приостановлении гражданства депутата Артеменко

Ряд украинских СМИ сообщают о том, что президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко, который ранее якобы передал экс-советнику президента США Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией, включающий аренду аннексированного Крыма.

Лидер Радикальной партии, членом которой ранее был Артеменко, Олег Ляшко прокомментировал это решение в своем Фейсбуке. По его словам, нардепу приостановили гражданство Украины в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

«Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – украинское! – гражданство», – написал Ляшко.

Сам народный депутат Артеменко высказался на своей странице в Фейсбуке так: «Друзья! Мы еще встретимся! Обязательно встретимся! Всегда Ваш! Всегда с Вами! Украину не променяю ни на что! И не отдам никому! Даже не смотря на крики и вопли одноклеточных! Те кто в курсе, понимают о чем я».

При этом Артеменко в своей публикации прямо не подтвердил того, что ему приостановили гражданство.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины инициировала процедуру потери украинского гражданства народным депутатом Андреем Артеменко в связи с тем, что он имеет паспорт Канады.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

Артеменко затем исключили из фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко Прокуратура АРК открыла уголовное производство о госизмене.