Жители 47 объединенных территориальных общин в 19 областях Украины сегодня избирают председателей своих общин.

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей выбирают своих голов... Верю, что люди выберут настоящих лидеров изменений. Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха», – говорится в сообщении.

Геннадий Зубко также отметил, что проведя такие выборы, люди получат возможность изменить свою жизнь и жизнь своей общины.

«Эффективная, экономически активная община – шанс на лучшую жизнь для каждого ее жителя. Сегодня ОТО демонстрируют развитие и рост. Следовательно, и вновь 47 ОТО имеют все основания рассчитывать на успех», – заявил вице-премьер.

В течение 2016 года в Украине состоялись выборы в более 200 объединенных территориальных общинах – сельских, поселковых и городских (последние 18 декабря). В прошлом году первые местные выборы провели более полутора сотен общин. Таким образом, происходит процесс децентрализации, предусматривающий отмену районного деления в стране. В каждой области предполагается создание 4-6 уездов, которые в свою очередь, делятся на территориальные общины.