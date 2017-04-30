В Москве прошли пикеты в защиту крымских политзаключенных

В Москве общественные активисты провели пикеты в защиту политических заключенных в аннексированном Крыму.

Как сообщает российская служба Радио Свобода, активисты, в частности, вышли в поддержку Арсена Джеппарова – одного из обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир», у которого сейчас наблюдаются значительные проблемы со здоровьем.

Накануне сообщалось, что Арсен Джеппаров нуждается в срочной операции, однако администрация СИЗО Симферополя не дает ее провести.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 20 апреля оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова.

Фигуранты «дела ялтинских мусульман» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».