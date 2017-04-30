На выборах в объединенных территориальных общинах серьезных нарушений пока не зафиксировано – КИУ

На выборах депутатов и председателей объединенных территориальных общин, что проходят сегодня в 47 общинах, серьезных проблем пока не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, традиционная проблема – незаконная агитация, в частности на местных выборах в Луганской области и некоторых других регионах.

«Есть проблемы технического характера: мы зафиксировали, что некоторые участки открылись с опозданием, в частности, в Перечинской объединенной территориальной общине в Закарпатье, где были проблемы с допуском наблюдателей. Но подавляющее большинство этих проблем решали решениями комиссий», – рассказал Кошель.

По словам гендиректора Комитета избирателей, самая большая проблема, которая потенциально может возникнуть в течение дня, – это «присутствие больших групп «псевдожурналистов» в городе Шпола Черкасской области.

«У каждого участка присутствовали около 30-40 представителей средств массовой информации. Часто это лица спортивной внешности, которые имеют удостоверения журналистов различных изданий, но реально это группы поддержки разных кандидатов. Пока все спокойно и мы фиксируем высокую активность правоохранителей... Это было довольно проблемное общество», – сказал Алексей Кошель.

Сегодня жители 47 объединенных территориальных общин в 19 областях Украины выбирают депутатов и глав своих общин.

В течение 2016 года в Украине состоялись выборы в более 200 объединенных территориальных общинах – сельских, поселковых и городских (последние 18 декабря). В прошлом году первые местные выборы провели более полутора сотен общин. Таким образом, происходит процесс децентрализации, предусматривающий отмену районного деления в стране. В каждой области предполагается создание 4-6 уездов, которые в свою очередь, делятся на территориальные общины.