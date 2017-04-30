Актриса Мерил Стрип выступила в поддержку Олега Сенцова

Американская актриса Мерил Стрип символически поддержала незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Она сделала фотографию с табличкой #FreeSentsov. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Украины Мустафа Найем.

По его словам, актриса была в курсе, что среди номинантов премии «Свобода писать» является осужденный режиссер, но всех подробностях его истории не знала.

«Во время недолгого диалога мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Олега Сенцова – о материалах его дела, о его семье, о Крыме, о насильно навязанном гражданстве и двух его детях, оставшихся на аннексированной территории», – написал Найем.

Он добавил, что Мерил Стрип «живо интересовалась деталями и в конце разговора сама спросила, «чем мы можем ему помочь».

«Я рассказал об инициативе центра PEN America собрать коалиции международных организаций, которые бы выступили за освобождение Олега из тюрьмы и предложил ей символически поддержать Олега фотографией с табличкой #FreeSentsov. Она согласилась без всяких оговорок», – подытожил Мустафа Найем.

В Нью-Йорке 25 апреля Олега Сенцова заочно наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать». От имени крымского режиссера премию получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Американский ПЕН-центр в конце марта присудил крымскому режиссеру, политзаключенному в России Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать».

27 из 40 победителей конкурса «Свобода писать» были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Ежегодную награду Барбары Голдсмит американского ПЕН-центра вручают узникам совести, которые оказались в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.