На админгранице с Крымом Украина возвела новую дамбу

Администрация Херсонской области 30 апреля ввела в эксплуатацию новую стационарную бетонную плотину на админгранице с Крымом. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривен. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду в аннексированный Россией Крым.

«Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана», – пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.

Он добавил, что новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала.

Раньше директор департамента агропромышленной политики Херсонской ОГА Александр Паливода заявил, что после сооружения постоянной дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала общая площадь земель орошаемого земледелия в области увеличится до 47 тысяч гектаров, а в Крыму отсутствие орошения может привести к краху фермерства.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.