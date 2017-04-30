СМИ: умер поэт Борис Олийнык

После продолжительной болезни 30 апреля на 82-м году жизни умер известный украинский поэт Борис Олийнык. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

«30 апреля в 11:00 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался в Боге легендарный украинский поэт Борис Олийнык», – написал Маслий.

Поэт, писатель, переводчик Борис Олийнык родился 22 октября 1935 года в селе Зачепиловка, Новосанжарского района, Полтавской области. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей. Был действительным членом Национальной академии наук Украины, возглавлял Украинский фонд культуры.

Он также известен государственный деятель: с 1980 по 1991 год избирался депутатом Верховного Совета УССР, Верховного Совета СССР (с 1989 по 1991 год), а также был депутатом Верховной Рады Украины 1-4 созывов (1992-2006 годы). Герой Украины (2005 года).