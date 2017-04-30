Дима Билан попал в базу «Миротворца» за посещение Крыма

Российский певец Дима Билан внесен в базу сайта «Миротворец» за посещения Крыма после аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служба «Миротворца».

«Российский певец и киноактер, с нарушением украинского законодательства выступал в оккупированном Россией Крыму», – говорится в сообщении сайта.

На сайте «Миротворец» уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Дианы Гурцкой, Юрия Лозы и Юлии Самойловой. Также сообщалось, что в список «Миротворца» попал Михаил Шуфутинский.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».