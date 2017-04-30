Депутат Артеменко намерен обжаловать решение о приостановлении ему гражданства

Народный депутат Украины Андрей Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и будет его обжаловать в случае подтверждения информации. Об этом он заявил 30 апреля в эфире телеканала «112 Украина».

«Если президент Порошенко это сделал (подписал указ о лишении гражданства – КР), будет соответствующая реакция. Конечно, мое обращение и реакция моих адвокатов – мы будем обжаловать этот вопрос. Однако я фактически убежден, что нет», – добавил Артеменко.

Раньше сообщалось, что Генпрокуратура Украины инициировала процедуру потери украинского гражданства народным депутатом Андреем Артеменко в связи с тем, что он имеет паспорт Канады.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

Артеменко затем исключили из фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко Прокуратура АРК открыла уголовное производство о госизмене.