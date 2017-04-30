Власти Беларуси арестовали оппозиционера Статкевича

Жена лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович заявила, что ее мужа арестовали накануне новых запланированных антиправительственных протестов. Об этом 30 апреля сообщает Радіо Свобода.

По словам Марины Адамович, силовики сообщили ей накануне, что Статкевич задержан сроком на пять дней. Адамович не сказала, что стало причиной ареста ее мужа.

В этом году в Беларуси прошла волна антиправительственных протестов, и на 1 мая оппоненты власти авторитарного президента Александра Лукашенко планируют в Минске новую акцию.

Статкевич был соперником Лукашенко на выборах 2010 года. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, был избран на очередной срок в том голосовании. Результаты выборов, по словам критиков белорусского режима, были сфальсифицированы. После последних выборов и участия в акциях протеста Статкевич провел пять лет в тюрьме.

В марте Статкевич заявил, что был на короткое время задержан перед ежегодной акцией в честь Дня Свобюды, которая была разогнана полицией.