Футбольный клуб «Севастополь» укрепил лидерство в чемпионате Крыма по футболу. В гостях севастопольцы со счетом 3:1 выиграли у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное, занимающей второе место в турнирной таблице.Об этом 30 апреля сообщает ТАСС.

В составе клуба из Севастополя дважды отличился Редван Османов и один мяч на счету у Олега Соловича. У "Крымтеплицы" гол забил Андрей Зборовский.

В других матчах тура ялтинский «Рубин» на домашнем поле проиграл аутсайдеру турнира «КФУ-Бахчисарай» (2:3), феодосийская «Кафа» в гостях уступила керченскому «Океану» (0:1), а «ТСК- Таврия» на домашнем стадионе в Симферополе проиграла «Евпатории» (1:2).

Турнирную таблицу после 22-го тура возглавляет «Севастополь» (47 очков), на втором месте «Крымтеплица» (41), на третьем – «ТСК -Таврия» (39 очков), далее следуют «Океан», «Евпатория», «Рубин», «Кафа» и «КФУ-Бахчисарай».

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первое первенство Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошло с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал клуб «ТСК-Таврия».

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.





