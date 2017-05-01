Радио Крым.Реалии: Северная или Южная Корея? Сценарий для Крыма

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о Северной и Южной Корее и уроках разделенной страны для Украины и аннексированного Крыма. Возможно ли объединение или Северная и Южная Корея прошли точку невозврата? Как социально и экономически различаются эти страны? Каким будет сценарий развития Крыма и возможным ли будет его реинтеграция?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с бывшим заместителем министра иностранных дел и послом России в Южной Корее Георгием Кунадзе.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.