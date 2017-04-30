Севастополь рассчитывает определить границы с Крымом к началу 2018 года – Овсянников

Подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что городские власти планируют «к началу 2018 года согласовать границы с Крымом». Об этом 30 апреля Овсянников сообщил ТАСС.

«Согласование границы – дело очень кропотливое. Она должна пройти так, чтобы ни один земельный участок не оказался разделенным между двумя субъектами. Эта тема не носит жесткого и срочного характера. Проведем все работы до конца этого года», – заявил Овсянников.

Российский глава Севастополя напомнил, что в настоящее время у большинства субъектов соседней России не утверждены границы с другими регионами.

«Тема границ начала обсуждаться в момент, когда мы говорили о согласовании нашего генерального плана. Чтобы зонирование земель, которое мы проводим в рамках генплана, в том числе прилегающих к территории республики Крым, не наносило ущерб интересам соседнего субъекта. В этом контексте и возникла тема границ. Но для самого утверждения генплана нам нет необходимости согласовывать границы», – добавил Овсянников.

В августе 2016 года подконтрольные Кремлю главы Севастополя и Крыма договорились о создании рабочей группы «по решению актуальных задач, одной из которых является согласование границ между двумя регионами». Севастополь сформировал генеральный план и готовится к публичным слушаниям по документу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



