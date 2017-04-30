В Польше задержали австрийца, подозреваемого в совершении военных преступлений на Донбассе

Польские власти сообщили 30 апреля, что арестовали австрийца, подозреваемого в совершении военных преступлений на востоке Украины. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По данным пограничной службы Польши, 25-летний мужчина был задержан на польском пограничном посту Дорогуск два дня назад, когда пытался пересечь границу и проследовать в Украину. Сейчас Австрия требует экстрадиции этого человека.

Задержанного, как говорится в заявлении польских пограничников, подозревают в том, что он «убивал раненых и заключенных», что является военным преступлением согласно Женевской конвенции.

Есть противоречивые сообщения о том, на чьей стороне участвовал задержанный австриец в вооруженном конфликте на Донбассе. Представитель пограничной полиции Польши Дариуш Сеницький, слова которого цитирует AFP, заявил, что задержанный «был членом сепаратистской группы».

В то же время представитель австрийской прокуратуры Эрих Хабицл заявил 30 апреля, что этот человек воевал на стороне лояльных украинскому правительству сил, в том числе и в боях за Донецкий аэропорт.

С апреля 2014 года в войне между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией боевиками погибли почти 10 000 человек.