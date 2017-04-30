У берегов Севастополя нашли корабль времен первой мировой войны – ученый

У берегов Севастополя обнаружили местонахождение русского минного заградителя «Прут», экипаж которого в годы первой мировой войны открыл кингстоны и затопил корабль, чтобы не сдаться германо-турецкому крейсеру «Goeben». Об этом 30 апреля крымскому агентству «РИА Новости Крым» сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

«Силами Севастопольского отделения РГО и Института востоковедения РАН локализовано место гибели минного заградителя «Прут», который называют «Черноморским Варягом». В мае планируется выход на это место, запланировано обследование корабля глубоководными аппаратами. Кроме того, настоятель храма на братском кладбище отец Георгий отслужит молебен и панихиду по погибшим, будет возложение венков», – заявил Лебединский.

По его словам, сейчас затонувший корабль находится на глубине 108 метров, экспедиция планирует по возможности поднять экспонаты с корабля для размещения их в музее Черноморского флота России в Севастополе, а месту гибели корабля придать статус воинского захоронения с последующей его регистрацией.



