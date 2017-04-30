По случаю юбилея Киркорова, в Крыму изготовили 45-ти килограммовый торт

В Крыму 30 апреля официальный фан-клуб Филиппа Киркорова совместно с владельцем парка львов Олегом Зубковым организовали празднование 50-летнего юбилея Киркорова. В честь мероприятия ялтинские кондитеры приготовили 45-килограммовый торт. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Филипп Киркоров трижды посещал парк львов «Тайган» в прошлом году. На прогулке в сафари к большим львам он спас новорожденного львенка от растерзания другими львами. Мы стали с Филиппом друзьями. И сегодня в день его юбилея совместно с его официальным крымским фан-клубом провели масштабный праздник в парке «Тайган». Был концерт из репертуара Киркорова, был фуршет для всех желающих, а вечером банкет, где ялтинские кондитеры приготовили для гостей 45-килограммовый торт», – заявил Олег Зубков.

По информации Зубкова, он и в этом году ожидает приезд певца в сафари-парк.

«Специально для Филиппа мы изготовили в прошлом году кресло-трон. Верим, что и в этом году Филипп обязательно воспользуется им в парке львов «Тайган», – отметил Зубков.

Российский певец Филипп Киркоров 17 августа 2016 года посетил парк львов «Тайган» в Крыму. К приезду исполнителя в парк привезли плакаты с его автографами и фотографией с белыми львятами из «Тайгана», которые участвовали в шоу Киркорова в Ялте «Я».