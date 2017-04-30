Пентагон: жертвами авиаударов коалиции стали 352 гражданских в Ираке и Сирии

Военные США утверждают, что с начала в 2014 году воздушной кампании против группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке жертвами авиаударов международной коалиции стали 352 гражданских лица. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Цифры в распространенных Пентагоном данных намного меньше, чем те, о которых заявляют независимые группы. Одна из таких, группа мониторинга Airwars утверждает, что в результате авиаударов погибли более трех тысяч гражданских.

«Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц ... и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и другим пострадавшим от этих ударов», – говорится в заявлении оборонного ведомства США.

В Пентагоне добавляют, что в каждом конкретном случае «были приняты все возможные меры предосторожности».

Соединенные Штаты Америки начали воздушную кампанию против боевиков группировки «Исламское государство» в августе 2014 года – после того, как эта экстремистская группировка захватила значительные территории в Ираке, в том числе второй по величине город страны – Мосул.