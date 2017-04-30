Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины на своем заседании не рассматривала вопрос прекращения гражданства внефракционного народного депутата Украины Андрея Артеменко. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил член комиссии, народный депутат Валерий Пацкан.

«Была комиссия на прошлой неделе по вопросам гражданства, где рассматривался вопрос господина Артеменко. Он также обратился ко мне как к члену комиссии с письмом. Но ответа у меня пока нет», – сказал Пацкан.

«Когда будет вынесен на рассмотрение комиссии этот вопрос, я смогу прокомментировать. После этого будет принято решение президента на основании материалов комиссии – лишить или нет гражданства», – добавил депутат.

Депутат Андрей Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и заявил, что будет обжаловать это решение в случае подтверждения информации.

29 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Фейсбуке заявил, что президент Украины Петр Порошенко прекратил гражданство Артеменко в связи с тем, что он имеет гражданство другой страны – Канады, что запрещено украинским законодательством.

Ранее Радикальная партия исключила народного депутата Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что он передал «план нормализации отношений между Украиной и Россией» экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. 27 февраля 2017 Артеменко заявил, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.

21 апреля Генпрокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Артеменко, ссылаясь на наличие у него паспорта гражданина Канады.