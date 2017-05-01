В Стамбуле убили владельца телеканалов, вещающих на Иран

Основатель и председатель совета директоров компании Gem TV убит в Стамбуле. 45-летний Саид Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были застрелены неизвестными в стамбульском деловом районе Маслак. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Джип, на котором скрылись нападавшие, позже был найден сожженным. Турецкая полиция ведет расследование.

Группа компаний Gem Group была основана в Лондоне, но позже перенесла значительную часть своей деятельности в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает сайт Gem Group, группе принадлежит 17 телеканалов на персидском языке и по одному – на арабском, курдском и азербайджанском.