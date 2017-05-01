В Киеве открыли пленэр современного искусства с уголком Крыма

В Киеве 30 апреля открыли пленэр современного искусства Kyiv art fort 2017, здесь разместили и крымский уголок. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации организаторов, они собрали более двух десятков работ современных авторов, «композиции были созданы в Крыму или навеяны мотивами полуострова».

Отмечается, что «основной частью крымской темы в Kyiv art fort стал проект «Гурзуфские сезоны». Это объединенные в одну экспозицию труды художников, привезенные из крымских пленэров: «Трансформация времени.Улица» и «Траектория». Картины из первой части выставки экспонировались на улицах Гурзуфа десять месяцев в 2008 – 2009 годах, другая часть была создана художниками в Байдарской долине и впитала в себя крымские настроения авторов».​

«Воспроизводя «Гурзуфские сезоны», мы ностальгируем, мы помним. Помним, стоя в тупике, где можно и стоит задуматься и сделать выводы. Теплым элементом экспозиции являются репродукции пейзажей Анатолия Криволапа, демонстрирующие любовь украинцев к своей земле, к природе, к миру. Любовь к миру – сердце культуры и движущая сила искусства», – отмечают организаторы арт-мероприятия.

В инсталляции «Радиф. Последний ребенок» и «Соль земли» автор Роман Михайлов поднимает тему депортации крымских татар 1944 года и нынешней аннексии Крыма. Художник составил для посетителей информационный посыл из предметов: куски вагонов, в которых вывозили крымских татар с полуострова, блоки домов из крымского ракушняка и вода из моря.

Группа Gaz представила свое видение Крыма. Инсталляция «Тупик место подумать» – это привычная крымчанам пляжная раздевалка, обнесенная колючей проволокой.

Пленэр современного искусства Kyiv art fort 2017 принимает гостей под открытым небом на территории Национального историко-культурного музея «Київська Фортеця» до 14 мая.