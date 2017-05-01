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В Киеве открыли пленэр современного искусства с уголком Крыма

Пленэр современного искусства Kyiv art fort, проект «Гурзуфские сезоны»

В Киеве 30 апреля открыли пленэр современного искусства Kyiv art fort 2017, здесь разместили и крымский уголок. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации организаторов, они собрали более двух десятков работ современных авторов, «композиции были созданы в Крыму или навеяны мотивами полуострова».

Отмечается, что «основной частью крымской темы в Kyiv art fort стал проект «Гурзуфские сезоны». Это объединенные в одну экспозицию труды художников, привезенные из крымских пленэров: «Трансформация времени.Улица» и «Траектория». Картины из первой части выставки экспонировались на улицах Гурзуфа десять месяцев в 2008 – 2009 годах, другая часть была создана художниками в Байдарской долине и впитала в себя крымские настроения авторов».​

Пленэр современного искусства Kyiv art fort, проект «Гурзуфские сезоны»

Пленэр современного искусства Kyiv art fort, проект «Гурзуфские сезоны»

«Воспроизводя «Гурзуфские сезоны», мы ностальгируем, мы помним. Помним, стоя в тупике, где можно и стоит задуматься и сделать выводы. Теплым элементом экспозиции являются репродукции пейзажей Анатолия Криволапа, демонстрирующие любовь украинцев к своей земле, к природе, к миру. Любовь к миру – сердце культуры и движущая сила искусства», – отмечают организаторы арт-мероприятия.

Пленэр современного искусства Kyiv art fort, проект «Гурзуфские сезоны»

Пленэр современного искусства Kyiv art fort, проект «Гурзуфские сезоны»

В инсталляции «Радиф. Последний ребенок» и «Соль земли» автор Роман Михайлов поднимает тему депортации крымских татар 1944 года и нынешней аннексии Крыма. Художник составил для посетителей информационный посыл из предметов: куски вагонов, в которых вывозили крымских татар с полуострова, блоки домов из крымского ракушняка и вода из моря.

Группа Gaz представила свое видение Крыма. Инсталляция «Тупик место подумать» – это привычная крымчанам пляжная раздевалка, обнесенная колючей проволокой.

Инсталляция «Тупик место подумать»

Инсталляция «Тупик место подумать»

Пленэр современного искусства Kyiv art fort 2017 принимает гостей под открытым небом на территории Национального историко-культурного музея «Київська Фортеця» до 14 мая.

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