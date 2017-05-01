Украинские правоохранители не допустят провокаций на майские праздники – Шкиряк

Правоохранительные органы Украины не допустят провокаций со стороны внешних и внутренних сил на майские праздники, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Все будет хорошо. В Украине, и в Одессе в частности, все мероприятия 2-9 мая пройдут спокойно, в рамках соблюдения действующего законодательства. Мы не допустим никаких провокаций и попыток дестабилизации со стороны внешних антигосударственных и внутренних враждебных сил. Правоохранители полностью готовы к любым вызовам», – написал Шкиряк в Фейсбуке.

По его словам, подразделения МВД находятся в состоянии усиленного несения службы. Привлеченных сил и средств для обеспечения безопасности достаточно, добавил Шкиряк.

«Реакция правоохранителей на любые попытки дестабилизации будет жесткой и адекватной», – отметил он.

Руководство МВД Украины уже заявило, что не допустит столкновений и провокаций во время массовых мероприятий, запланированных на майские праздники и к годовщине событий 2 мая 2014 в Одессе. О готовности применить оружие в случае провокаций на военных объектах заявляли и в ВСУ.