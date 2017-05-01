Один украинский воин погиб и семеро ранены минувшие сутки на Донбассе – штаб

В пресс-центре украинского штаба АТО сообщили, что из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков за прошедшие сутки один украинский воин погиб и семеро были ранены в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. Российско-террористические войска не прекращают обстрелов сил АТО. С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск», – сообщили в штабе.

Согласно сообщению, обстрелы продолжались во всех направлениях, в том числе и с использованием тяжелого вооружения.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытия ответного огня», – добавили в штабе.

С противоположной стороны заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских военных накануне был ранен один боец группировки «ДНР». Где именно происходили обстрелы боевики пока не указывают.

Группировка «ЛНР» на своих ресурсах сообщила об обострении боевой ситуации на подконтрольных поддерживаемых Россией луганскими боевиками территориях. По состоянию на 6:30 утра понедельника боевики не дают сводных данных о последних часах на части захваченной ими Луганщины.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, оно должно начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.