Путин наградил Киркорова орденом Почета

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Филиппа Киркорова орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», – сказано в поздравительной телеграмме от Путина Киркорову.

30 апреля народный артист России Филипп Киркоров отметил свое 50-летие.

В Крыму в этот день официальный фан-клуб Филиппа Киркорова совместно с владельцем парка львов «Тайган» Олегом Зубковым организовали празднование юбилея Киркорова. В честь мероприятия ялтинские кондитеры приготовили 45-килограммовый торт.

Российский певец Филипп Киркоров 17 августа 2016 года посетил парк львов «Тайган» в Крыму. К приезду исполнителя в парк привезли плакаты с его автографами и фотографией с белыми львятами из «Тайгана», которые участвовали в шоу Киркорова в Ялте «Я».