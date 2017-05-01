НАТО рассматривает возможность увеличения войск в Афганистане – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс рассматривает возможность увеличения численности своих войск в Афганистане для помощи в борьбе с исламскими боевиками. Об этом Столтенберг заявил немецкой газете Welt am Sonntag 30 апреля.

Из-за, как сказал глава альянса, «сложной» ситуации в сфере безопасности, НАТО может увеличить количество личного состава в Афганистане с нынешних 13 тысяч человек, но до скольких – он не указал. Столтенберг предположил, что соответствующее решение НАТО может принять уже до июня.

Войска НАТО находятся в Афганистане в рамках миссии поддержки для обучения, оказания помощи и консультаций местным силам.

Командующий силами НАТО в Афганистане генерал США Джон Николсон в феврале заявлял о дефиците в несколько тысяч военнослужащих, необходимых для удовлетворения потребностей в стране. Николсон также говорил, что нынешняя борьба, в основном против сил талибов, а также против исламских группировок находится в «застое».

Военные силы под руководством США прибыли в Афганистан 16 лет назад и заставили талибов уйти из власти.

Однако, поскольку боевая миссия НАТО формально завершилась в 2014 году, атаки «Талибана» усилились, часто превосходя над афганскими военными.