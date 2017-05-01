Россия: участницу акции «Надоел» в Казани арестовали на 10 суток

В Казани суд арестовал на 10 суток активистку «Открытой России» Дарью Кулакову, которая была задержана полицией 29 апреля во время акции «Надоел». Об этом сообщила ее адвокат Эльза Нисанбекова.

Активистку обвинили неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

Как написала в Фейсбуке координатор движения Мария Баронова, Кулакова во время акции собирала в коробку письма-обращения к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от участия в выборах президента России в 2018 году. К ней подошли сотрудники Росгвардии и отвезли в управление ФСБ.

Позже арестовали и другую активистку Ляйсан Исмагилову. Она получила 36 часов обязательных работ.

Акции «Надоел» состоялись 29 апреля во многих городах России. Помимо Казани, активистов задерживали в Санкт-Петербурге, Туле, Перми и Тамбове. В Ижевске, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Тюмени в полицию попали организаторы протестов. В Москве во время акции «Надоел» никто задержан не был.