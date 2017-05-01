Полиция обнаружила взрывчатку возле железнодорожного вокзала в Одессе

Во время патрулирования Одессы прошлой ночью полицейские у Куликова поля обнаружили рюкзак со взрывчаткой. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД в понедельник.

«В рюкзаке обнаружено гранаты «Ф-1», «РГМ», «РДГ-2 Б», имитационный патрон, электродетонатор, зажги времен Второй мировой войны, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку ТШ-400. Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу», – говорится в сообщении.

По данным полиции, на месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Полиция Одессы сейчас работает в усиленном режиме. На улицы города вышли более 2000 правоохранителей, добавили в МВД.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявлял, что на юге Украины готовится ряд провокаций.

Руководство МВД заявило, что не допустит столкновений и провокаций во время массовых мероприятий, запланированных на майские праздники и к годовщине событий 2 мая 2014 в Одессе.

2 мая 2014 на марш футбольных фанатов и проукраинских сил в центре Одессы напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. Были убиты шесть человек-участников марша. Впоследствии проукраинские демонстранты собрались уже на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликово поле, где находился палаточный лагерь пророссийских активистов.

Пророссийские активисты и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга бутылки с горючей жидкостью. В результате пожара, возникшего в доме, при попытках выпрыгнуть из него и в результате применения пророссийскими активистами огнестрельного оружия там погибли еще 42 человека с обеих сторон конфликта. Также в ходе противостояний в тот день были ранены около 200 человек.