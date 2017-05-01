В Конгрессе США удалось договориться о бюджете и избежать закрытия правительства

Участники переговоров в Конгрессе США достигли договоренности об использовании около триллиона долларов федеральных расходов, что позволит избежать прекращения работы правительственных учреждений, которое могло произойти на этой неделе, и даст им возможность работать до 30 сентября.

Соглашение, которого достигли поздно вечером 30 апреля, предусматривает увеличение военных расходов, но не включает финансирования для предлагаемой президентом США Дональдом Трампом стены на границе с Мексикой.

Соглашение еще должны утвердить Палата представителей и Сенат в полном составе. Как ожидается, это произойдет на этой неделе.

28 апреля Конгресс одобрил законопроект о запрете расходов, что позволило предотвратить закрытие правительства. Законопроект предоставляет Конгрессу еще одну неделю для разработки федеральных расходов на остаток финансового года.

Если соглашение не будет окончательно одобрено к полуночи 5 мая, федеральным ведомствам придется уволить сотни тысяч людей и требовать от других продолжения работы по обеспечению правопорядка и других важных операций без получения зарплат до разрешения спора о финансировании в Конгрессе.

Последнее похожее прекращение работы правительства США произошло в 2013 году и продолжалось 17 дней.