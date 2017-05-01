Российских байкеров из клуба «Ночные волки» не пустили в Польшу

Российских мотоциклистов из клуба «Ночные волки» не пропустили на территорию Польши для участия в пробеге «Дороги Победы – на Берлин».

Представитель «Ночных волков» Евгений Строгов заявил российскому государственному агентству ТАСС, что группу российских мотоциклистов не пропустили через границу по подозрению в причастности к экстремистской организации.

При этом, по его словам, в мероприятиях в Польше смогли принять участие байкеры из европейских отделений мотоклуба.

«Ночные волки» регулярно проводят мотопробег накануне Дня победы, 9 мая. В последние годы эти акции приводят к скандалам и демонстрациям. В прошлом году в Праге пророссийских байкеров встретили демонстранты, скандировали «Домой, оккупанты!», «Чемодан, вокзал, Россия!» и «Свободу крымским татарам!» В 2015 году власти Чехии и Германии не хотели пропускать на свою территорию российских байкеров из-за того, что председатель клуба Александр «Хирург» Залдостанов поддержал действия боевиков на востоке Украины.

Залдостанов является одним из лидеров прокремлевского движения «Антимайдан». США и Канада внесли его в санкционный список лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма. По данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России.