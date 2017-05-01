В России состоялись первомайские демонстрации: за достойную работу, зарплату, жизнь!

В Москве и других городах России состоялись традиционные первомайские демонстрации, организованные профсоюзами. Главным лозунгом акции стал девиз – «За достойную работу, зарплату, жизнь!»

В московском шествии по Красной площади, по данным полиции, приняли участие около 130 тысяч человек. Участники прокремлевской акции несли транспаранты с лозунгами «Долой коррупцию и бедность!» «От эпохи хрущевок к комфортному жилью для всех», «Труду – достойную цену», «Нам нужная великая Россия», «За достойный труд без войн и санкций». Государственные телеканалы и информационные агентства вели прямую трансляцию шествия в Москве.

Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков ранее предположил, что общая численность участников первомайских профсоюзных шествий в стране составит более двух с половиной миллионов человек.

28 апреля телеканал «Дождь» ​сообщил, что руководство «Единой России» поручило в лозунгах к Первомаю хвалить президента Путина, поддержать идею переселения на Дальний Восток и осуждать коррупцию.

В городах аннексированного Россией Крыма также отмечают День международной солидарности трудящихся.

В Севастополе КПРФ и «Справедливая Россия» также провели первомайскую демонстрацию. Местные партийные лидеры возмущались маленькими зарплатами и действиями «олигархического клана» России.

На первомайскую демонстрацию в Симферополе вышли работники бюджетной сферы.