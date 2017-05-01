На въезде в Одесскую область силовики обнаружили военную амуницию и боеприпасы – Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что при въезде на территорию Одесской области накануне у гражданина Молдовы были обнаружены предметы военной амуниции и боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, мужчину задержали 30 апреля на пункте пропуска «Августовское» в Тарутинском районе Одесской области.

«На внедорожнике мужчина перевозил мины, гранаты, запалы к гранатам, 65-миллиметровый снаряд, патроны различного калибра, гильзы, штык-нож, саперные лопаты, каску и другие вещи», – говорится в сообщении.

По данным пограничников, позже было выяснено, что все боеприпасы уже были обезврежены и не содержали боевого заряда.

По факту происшествия проводится проверка.

Правоохранители не позволили гражданину вывезти груз через границу, добавили в Госпогранслужбе.

По данным МВД, в настоящее время на территории Одесской области усилены меры безопасности. Только в самой Одессе на улицы города вышли более 2000 правоохранителей. Это связано с сообщениями об угрозе провокаций во время массовых мероприятий, запланированных на майские праздники и к годовщине событий 2 мая 2014 в Одессе.