Без реформирования Евросоюза Франция может выйти из объединения – Макрон

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз должен реформироваться, иначе в перспективе встанет вопрос Frexit, выход Франции из ЕС.

Центрист Макрон в интервью BBC 1 мая отметил, что «европейская идея и европейская политика» были «чрезвычайно важны» для Франции. При этом он добавил, что французская общественность «сегодня очень злая, нетерпеливая, и дисфункция ЕС не может быть постоянной».

Соперница Макрона крайне правая Марин Ле Пен воспользовалась антиевропейскими настроениями и пообещала провести референдум о членстве Франции в ЕС. Она пообещала вернуть контроль над границами Франции с ЕС и существенно сократить иммиграцию.

Кампания по выборам президента Франции на этой неделе выходит на финишную прямую. Французские избиратели придут 7 мая на избирательные участки во втором туре голосования.

По данным опросов, Макрон опережает Ле Пен на 20 процентов.