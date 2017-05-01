Полиция Турции разогнала демонстрантов в центре Стамбула

В турецком Стамбуле первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие пытались прорваться на центральную площадь Таксим, которая была главным пунктом протестов против власти в 2013 году.
Власти Стамбула запретили массовые акции в центре города, полиция окружила подходы к площади.
В результате столкновений несколько человек пострадали, десятки – задержаны. Полиция применила слезоточивый газ.
По информации агентства AFP, протестующие пытались развернуть плакаты с антиправительственными лозунгами. Они выступали против поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ежегодно в Турции в День труда, 1 мая, проходят массовые протесты, сопровождающиеся жесткими действиями полиции против протестующих.
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