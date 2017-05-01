Радио Крым.Реалии: Оппозиция в изгнании. Как российские политэмигранты борются с Кремлем?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают деятельность российских оппозиционеров, вынужденных покинуть пределы России. Как российские оппозиционеры, покинувшие родную страну, борются с кремлевским режимом? Почему российская оппозиция по-разному воспринимает статус Крыма? Есть ли у внесистемной оппозиции в России шанс прийти к власти?

Гость эфира – российский политический деятель, политэмигрант Ольга Курносова.

Ведущий – Александр Голубов.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.