Участниками севастопольского офицерского бала станут 230 пар – Минобороны России

На 11 июня в Севастополе запланировано проведение IV Большого благотворительного офицерского бала «Герой нашего времени». Участники бала –130 офицерских и 100 гражданских пар со всех регионов соседней России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Бал традиционно пройдет под открытым небом на берегу Черного моря на площади Михайловской береговой батареи под музыку симфонического и военно-духовых оркестров. В программе предстоящего события – военный бальный парад, дефиле оркестра Черноморского флота (России – КР), выступления мастеров вокального и хореографического искусства», – говорится в сообщении.

В Севастополе также анонсируют на 9 мая общегородское мероприятие «За Победу танцуй до победного». В рамках этой акции местные жители будут танцевать на набережной города.

Севастопольский бал – это культурный проект городского сообщества «Благородное собрание Севастополя». Событие, по задумке организаторов, объединяет военное и гражданское общества города. Первый бал состоялся 2 июня 2013 года, в нем приняли участие ВМС Украины и Черноморский Флот России.