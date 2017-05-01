Россия: в Москве задержали участников первомайского шествия

В столице России Москве во время первомайского шествия задержали нескольких участников акции, в частности соратника оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, члена координационного совета «Новой оппозиции» Юрия Горского, который возглавлял колонну так называемого «русского первомая».

По информации Радио Свобода, во время задержания полицейские не представились и не объяснили Горскому, что он нарушил.

Участники шествия националистов в Москве требовали освободить одного из своих лидеров – Дмитрия Демушкина, осужденного ранее на два с половиной года колонии по обвинению в экстремизме. Активисты скандировали «Россия будет свободной». Всего в акции принимали участие около 500 человек, пять из них задержали. В полицию, в частности, попал несовершеннолетний – его задержали за балаклаву в рюкзаке.

1 мая в Москве и других городах России прошли традиционные первомайские демонстрации. На шествии в Санкт-Петербурге полиция задержала по меньшей мере 11 ЛГБТ-активистов, которые несли флаг цветов радуги и скандировали «Кадырова в Гаагу». В Москве задержали не менее 15 человек, которые шли в колонне КПРФ.