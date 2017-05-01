В Минске состоялась несогласованная с властями акция оппозиции

В центре столицы Беларуси Минске 1 мая прошла несогласованная с властями акция оппозиции. В ней участвовали около 500 человек. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В шествии среде других участвовали оппозиционные политики Владимир Некляев, Павел Северинец и Вячеслав Сивчик.

Милиция Беларуси призвала участников акции разойтись, но никого не задерживала.

Раньше власти Беларуси не позволили лидеру «Белорусского национального конгресса» Николаю Статкевичу провести 1 мая акцию на Октябрьской площади. Заявителям другой акции разрешили только митинг без шествия в Парке дружбы народов в Минске, от чего заявители отказались. Накануне Статкевича задержали и осудили на пять суток ареста.

Как сообщает белорусская служба Радіо Свобода, в Гомеле 1 мая состоялась разрешенная акция, заявителем которой была партия «Зеленые». Но в ряде городов – в Гомеле, Могилеве, Минске, Барановичах, Пинске, Бресте – произошли превентивные задержания активистов.