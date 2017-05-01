Париж: во время первомайского шествия произошли столкновения

В Париже во время проведения первомайского шествия профсоюзов произошли столкновения. Об этом 1 мая сообщает Радіо Свобода.

По данным BFM TV, агрессивно настроенные демонстранты в масках начали бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью. Двое полицейских ранены.

Против демонстрантов применили слезоточивый газ. Полиция окружила около 150 человек. Данных о задержанных пока нет. Марш профсоюзов был на время приостановлен.

Через несколько дней во Франции состоится второй тур президентских выборов. Французы будут выбирать между крайней правой Марин Ле Пен и центристом Эммануэлем Макроном.