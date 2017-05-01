В Керчи 1 мая отметили с вооруженными полицейскими и перекрытыми дорогами

В Керчи первомайская демонстрация прошла при повышенных мерах безопасности. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, центральные улицы патрулируют вооруженные полицейские, у многих имеются ручные металлодетекторы.
Перед демонстрацией российские силовики с собаками обыскали дворы в районе прохождения колонны демонстрантов.
На центральных улицах города заблокировали проезд. На перекрестки подогнали фуры, которыми перекрыли проезд машин. Некоторые дороги перекрыты бетонными блоками, которые заблаговременно привезли на центральные улицы города.
В колонне демонстрантов по главным улицам Керчи прошли представители подконтрольной Кремлю администрации города и ветеранов, профсоюзные организации, представители российских партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», а также работники учреждений и предприятий Керчи.
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Многие керчане выражали недовольство работой общественного транспорта. По словам местных жителей, перекрытые улицы в центре города создавали трудности для жителей других районов города.
1 мая во многих городах аннексированного Россией Крыма отмечают День международной солидарности трудящихся. На севастопольской демонстрации коммунисты выступили против олигархов, маленьких зарплат и лишения земель. В то же время на мероприятие в Симферополе вышли работники бюджетной сферы, а в Ялте демонстрантов сопровождала полиция, казаки и представители «самообороны Крыма».
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