Украинские пограничники в течение трех суток оформили около 200 участников и членов команд песенного конкурса «Евровидение-2017» из 20 стран мира. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Больше всего участников пограничники оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» и «Киев». Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска «Платоново», что в Одесской области», – отметили в украинском ведомстве.

Пограничники добавили, что предполагается, что основными пунктами пропуска во время приезда участников и гостей «Евровидения», будут пункты для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества посетителей «Евровидения».

«20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10% – ожидается на железнодорожных направлениях», – добавили пограничники.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выгрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

Отмечается, что в конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.