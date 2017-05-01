Российская власть боится молодых активистов – оппозиционер

Руководство России боится не оппозиционных политиков, а нынешнюю активную российскую молодежь. Такое мнение 1 мая в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказала российский оппозиционный политический деятель Ольга Курносова.

«Больше, чем Алексея Навального (российский оппозиционер – КР), нужно бояться тех людей, которые поняли, что путинская Россия – это большой, толстый, жирный фейк. Чем скорее мы эту эпоху закончим, тем для каждого россиянина будет лучше», – отметила Курносова.

Он утверждает, что «российские власти больше всего боятся не Навального, который является символ их испуга, а школьников и студентов, которые вышли 26 марта».

«Та следственная группа, которая создана по уголовному делу о «26 марта», очень серьезная. Ее возглавляет генерал, который стал генералом на «Болотном деле». Там несколько десятков следователей работает, опрашивают сотни свидетелей, в том числе, учителей, директоров школ», – рассказала Курносова.

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В начале марта Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» об элитной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем.

В связи с этим депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запросы в ФСБ, Следственному комитету и Генеральной прокуратуре России с требованием проверить недвижимость Медведева. Следственный комитет отказал в проведении проверки.

Сам Медведев назвал расследование ФСК «чушью» и «бумажками».

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные акции протеста, к которым призывал оппозиционный политик Алексей Навальный. Полиция задержала более тысячи человек, суды вынесли сотни приговоров по административным статьям. Навальный также получил 15 суток ареста.